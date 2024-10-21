Кримінал

У чотирьох регіонах України затримали торговців “трофейною” зброєю
21 Жовтня 2024 17:07
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Правоохоронці затримали 7-х ділків, які намагалися торгувати “трофейною” зброєю російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

“Під час комплексних заходів у Дніпрі, а також у Закарпатській, Тернопільській та Житомирській областях затримано 7-х підпільних торгівців зброєю. Серед вилученого у фігурантів – російські гранатомети “Джміль”, автомати Калашникова та понад 3 кг вибухівки”, – йдеться у повідомленні.

Вилучена трофейна зброя / Фото: СБУ
  • У Дніпрі: затримано місцевого підприємця, який нелегально вивозив трофейну зброю з районів колишніх боїв на східному фронті, щоб продати криміналітету. Для прихованого зберігання засобів ураження фігурант обладнав схрон на території своєї СТО.
  • На Закарпатті: на “гарячому” затримано 50-річного мешканця Берегово, який намагався підпільно продати автоматичну зброю, бойові гранати та велику партію тротилу. Усе це зловмисник ховав у підземному тайнику, який облаштував у лісі поблизу свого приватного будинку.
  • На Тернопільщині: викрито двох ділків, що пропонували трофейну зброю через спеціалізовані інтернет-форуми, а потім поштою відправляли її “замовникам” як “автозапчастини”.
  • На Житомирщині: на нелегальній торгівлі зброєю викрито трьох мешканців Коростеня, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки. Фігуранти вивозили засоби ураження з місць колишніх боєзіткнень на сході України, де перебували як “волонтери”, а потім продавали знайдене озброєння через особисті кримінальні зв’язки.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.


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