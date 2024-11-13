Кримінал

У Чернігові затримали російського агента, який планував вбивства воїнів ЗСУ
13 Листопада 2024 11:26
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У Чернігові затримали 45-річного агента російської воєнної розвідки, який займався коригуванням вогню і влаштовував підпали.

Свою діяльність чоловік вважав підготовчими завданнями, розраховуючи згодом отримати інструкції для ліквідації українських військових, повідомляє СБУ.

Агентом виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник російської агресії. Окупанти вийшли на нього через його проросійські коментарі у Telegram. Спершу він отримав завдання підпалити військовий автомобіль та трансформаторну підстанцію в Чернігові.

Згодом зловмисник почав коригувати російські удари по північному регіону, орендуючи квартири з панорамним видом на оборонні та цивільні об’єкти. 

Особливий інтерес для окупантів представляли ремонтні бази ЗСУ та лікарні, де лікувалися поранені військові.

Пізніше агент повідомив куратору про готовність до фізичної ліквідації українських воїнів, плануючи для цього використати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе.

Під час обшуків у затриманого вилучено телефон і комп’ютер, якими він користувався для зв’язку з ГРУ.

Наразі агент перебуває під вартою і може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Листування російського агента з куратором / СБУ

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