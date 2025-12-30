У Чернігівській області оголосили обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл

У Чернігівській області ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Рішення прийняли на Раді оборони з огляду на щоденні обстріли та реальну загрозу для цивільного населення.

Військові наполягають на евакуації з 14 прикордонних сіл Чернігівської області / Фото: Нацполіція

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус. За його словами, евакуація стосується населених пунктів у Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській і Городнянській громадах. Попри постійні обстріли, на прикордонні досі залишаються близько 300 людей.

Упродовж цього року з прикордонних територій виїхали трохи більше ніж 1400 жителів. Над евакуацією системно працюють ОВА, РВА та громади, а головним завданням є вивезення людей із небезпечних територій.

Реклама

Реклама

Вʼячеслав Чаус наголосив, що тепер є офіційне рішення про обовʼязкову евакуацію, необхідність якої визначили військові. Жителів 14 населених пунктів поінформують про місця збору, до процесу залучені всі необхідні служби, визначені спеціальні евакуаційні маршрути та транспорт. Розселення евакуйованих є обовʼязковим, гарантовані місця для тимчасового проживання.

Евакуацію планують завершити протягом 30 днів.