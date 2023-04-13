У Чехії хочуть дозволити оформляти “зареєстроване партнерство” у будь-якому РАГСі

Уряд Чехії схвалив законодавчу поправку, яка дозволить одностатевим парам вступати у зареєстроване партнерство у будь-якому РАГСі країни. Нині це можливо лише у 14 конкретних установах. Нововведення ще мають обговорити парламентарі. Інформацію у Twitter підтвердив голова МВС Чехії Віт Ракушан, передає Радіо Прага.

«Ми вітаємо будь-які покращення, які допоможуть усунути дискримінацію щодо ЛГБТ-пар та сімей з дітьми. Основна проблема полягає у самому існуванні двох категорій. Людей та їхні стосунки зовсім не слід ділити на категорії. Єдине рішення – це рівноправний шлюб», – прокоментувала повідомлення асоціація «Ми чесні» (Jsme fér), яка тривалий час домагається легалізації одностатевих шлюбів.