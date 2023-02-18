Суспільство

У Британії назвали справжню причину затримок з танками для України

18 Лютого 2023 17:11
10
читать на русском →
зброя, допомога, нато

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що лише після ухвалення політичного рішення про постачання Україні танків багато країн дізналися про реальний стан справ з їхньою технікою.

За словами Воллеса, за останні 30 років армії країн НАТО насправді дуже ослабли. Як виявилося, техніка, яку теоретично могли б одразу відправити Україні, виявилася або не готовою до цього, або не відремонтованою взагалі.

Про це міністр оборони Британії розповів в інтерв’ю Spiegel.

“Політичне рішення, безумовно, існує. Але багато країн виявляють, що їхні армії не мають оперативних танків, які можна було б поставити. Політики відправили своїх військових на склади і виявили, що їхні танки не готові або не відремонтовані для доставки в Україну. Або що на ремонт гармат чи силової установки знадобиться певний час. Ви знаєте ці проблеми з оперативною готовністю у Бундесвері. В інших країнах ситуація не відрізняється”, – зізнався Воллес.

За його словами, країни НАТО з болем усвідомили, що їх армії за останні 30 років значно ослабли.

“Існують певна кількість танків, які має кожна країна. Але є реальність, яка свідчить про те, що дуже мало з них придатні до експлуатації. Навіть 14 танків Challenger для України ми не брали зі складів, де вони зберігалися, вони були зняті з бойового чергування. Зрештою, політика ухвалила рішення. Але потім почалася перевірка реальністю”, – розповів британський міністр.

Воллес додав, що така сама ситуація сьогодні не лише з танками, а й з боєприпасами та іншою технікою. Однак танки надійдуть до України, що б там не було, нехай навіть це займе трохи більше часу.

“Ми повинні дати іншим партнерам трохи більше часу. Вимикач переключився, і це важливо на даний момент. Одна з причин – це військове значення цього рішення щодо танків для перебігу війни. Ми повинні бути чесними. Танки не є диво-зброєю для негайної перемоги у війні. Звісно, вони явно ефективніші за російські танки. Але окрім цього, зелене світло щодо Challenger або Leopard було надзвичайно важливим знаком для України”, – сказав Воллес.

Британський міністр зауважив, що завдяки сучасним танкам Захід дає можливість Україні краще позиціонувати себе у військовому плані і наблизитися до стандартів НАТО щодо ведення війни.

“Для цього ми, німці, американці чи поляки, зараз тренуємо українських солдатів. У короткостроковій перспективі це не змінить хід війни. Але в середньостроковій перспективі це надзвичайно важливо”, – зазначив він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Лютого 2023 15:13
88

В Україні запрацював ChatGPT: що це та як отримати доступ
18 Лютого 2023 16:40
17

Росіяни обстрілюють Харківщину: є загиблий і поранені, пошкоджено будівлі
18 Лютого 2023 15:42
20

ЄС планує спільну закупівлю зброї для допомоги Україні
18 Лютого 2023 14:10
26

Сунак закликає Захід «подвоїти» військову допомогу Україні
18 Лютого 2023 13:41
94

Індексація пенсій: чи збережуть пенсіонерам виплати за віком
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
усі думки