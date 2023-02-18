У Британії назвали справжню причину затримок з танками для України

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що лише після ухвалення політичного рішення про постачання Україні танків багато країн дізналися про реальний стан справ з їхньою технікою.

За словами Воллеса, за останні 30 років армії країн НАТО насправді дуже ослабли. Як виявилося, техніка, яку теоретично могли б одразу відправити Україні, виявилася або не готовою до цього, або не відремонтованою взагалі.

Про це міністр оборони Британії розповів в інтерв’ю Spiegel.

“Політичне рішення, безумовно, існує. Але багато країн виявляють, що їхні армії не мають оперативних танків, які можна було б поставити. Політики відправили своїх військових на склади і виявили, що їхні танки не готові або не відремонтовані для доставки в Україну. Або що на ремонт гармат чи силової установки знадобиться певний час. Ви знаєте ці проблеми з оперативною готовністю у Бундесвері. В інших країнах ситуація не відрізняється”, – зізнався Воллес.

За його словами, країни НАТО з болем усвідомили, що їх армії за останні 30 років значно ослабли.

“Існують певна кількість танків, які має кожна країна. Але є реальність, яка свідчить про те, що дуже мало з них придатні до експлуатації. Навіть 14 танків Challenger для України ми не брали зі складів, де вони зберігалися, вони були зняті з бойового чергування. Зрештою, політика ухвалила рішення. Але потім почалася перевірка реальністю”, – розповів британський міністр.

Воллес додав, що така сама ситуація сьогодні не лише з танками, а й з боєприпасами та іншою технікою. Однак танки надійдуть до України, що б там не було, нехай навіть це займе трохи більше часу.

“Ми повинні дати іншим партнерам трохи більше часу. Вимикач переключився, і це важливо на даний момент. Одна з причин – це військове значення цього рішення щодо танків для перебігу війни. Ми повинні бути чесними. Танки не є диво-зброєю для негайної перемоги у війні. Звісно, вони явно ефективніші за російські танки. Але окрім цього, зелене світло щодо Challenger або Leopard було надзвичайно важливим знаком для України”, – сказав Воллес.

Британський міністр зауважив, що завдяки сучасним танкам Захід дає можливість Україні краще позиціонувати себе у військовому плані і наблизитися до стандартів НАТО щодо ведення війни.

“Для цього ми, німці, американці чи поляки, зараз тренуємо українських солдатів. У короткостроковій перспективі це не змінить хід війни. Але в середньостроковій перспективі це надзвичайно важливо”, – зазначив він.