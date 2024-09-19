Суспільство

У 2024 році з Росії виїхали понад 2 мільйони мігрантів
19 Вересня 2024 19:07
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За рік із Росії виїхали понад 2 млн іноземних громадян, які проживали там, повідомляє DW з посиланням на офіційні російські відомств.

Згідно із офіційними даними у 2023 році в Росії було зареєстровано 8,5 мільйонів іноземних громадян, на початок вересня цього року ця кількість зменшилась до 6,2 мільйона.

У Росстаті заявили, що приплив мігрантів до Росії скоротився до мінімального рівня за останні десять років. У 2023 році до РФ з-за кордону приїхали 560 тисяч осіб, — на 23% менше, ніж роком раніше, коли кількість мігрантів склала 730 тисяч.

Зазначається, що після теракту в підмосковному концертному залі “Крокус Сіті Холл” у березні, у скоєнні якого звинуватили громадян Таджикистану, російська влада посилила міграційну політику.


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