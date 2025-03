Тимошенко і Порошенко відреагували на інформацію Politico про таємні переговори з адміністрацією США

Народні депутати Петро Порошенко та Юлія Тимошенко заявили, що не обговорювали з американськими партнерами питання виборів в Україні, як про це написало видання Politico.

Порошенко у соцмережах зазначив, що його команда веде співпрацю зі США відкрито, зосереджуючись на військовій допомозі, санкціях проти Росії та підтримці України.

“Суть наших розмов з представниками американської сторони завжди зводилася до двох принципів — security first and peace through strength. А саме зброя, розвідка, санкції проти росії, фінансова підтримка, democratic resilience (свобода і демократія), трансатлантична єдність”, – написав Порошенко.

Він також наголосив, що виступає проти виборів під час війни, і вони можливі лише після припинення бойових дій та укладення мирної угоди.

Тимошенко також підтвердила, що її партія “Батьківщина” веде переговори із союзниками.

“Україна, і про це чітко сказав Президент Зеленський, готова до переговорів щодо завершення війни під сильним лідерством Президента Трампа. Команда “Батьківщини” веде перемовини з усіма нашими союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру. До цього моменту, і я про це говорила не один раз, про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови”, – написала вона.

Раніше видання Politico повідомило, що представники української опозиції, зокрема Порошенко й Тимошенко, начебто обговорювали вибори з наближеними до Дональда Трампа політиками.