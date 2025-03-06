Соратники Трампа проводили таємні переговори з українською опозицією про проведення виборів, – ЗМІ

Провідні соратники президента США Дональда Трампа провели закриті переговори з українськими опозиційними політиками, на яких обговорювали проведення президентських виборів.

Як повідомляє Politico, посилаючись на неназваних українських парламентарів і представника Республіканської партії США, учасниками зустрічей були нардепка, експрем’єрка Юлія Тимошенко та депутат, колишній президент Петро Порошенко.

За даними видання, ключовою темою перемовин була можливість проведення президентських виборів після тимчасового припинення вогню, але до початку масштабних мирних переговорів.

Хоча публічно і Тимошенко, і Порошенко виступають проти виборів до завершення війни, джерела Politico стверджують, що їхні представники намагаються подати їх як політиків, з якими “буде легше працювати” і які “можуть погодитися на те, на що не дає згоду Зеленський”.

У пресслужбі партії Порошенка “Європейська солідарність” непрямо підтвердили участь у переговорах, запевнивши, що “наш наратив полягає не в тому, щоб наполягати на виборах, а в тому, щоб забезпечити вільні та чесні конкурентні післявоєнні вибори в нашій країні”.