Тим, хто розстрілював цивільних у Гостомелі, оголошено про підозру

Ідентифіковано п’ятьох російських військовослужбовців, які розстріляли 10 цивільних автомобілів з мирними мешканцями у смт Гостомель Київської області. Їм заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

​За даними слідства, на які спирається Офіс Генпрокурора, 25 лютого 2022 військовослужбовці зведеного загону підрозділів Росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька Кемеровської області, а також загону мобільного особливого призначення по Красноярському краю, не виконавши бойове завдання із захоплення Києва, відступили та зайняли позиції в смт Гостомель. ​

Перебуваючи в районі вулиць Шевченка та Свято–Покровської, російські військові упродовж понад шести годин розстрілювали цивільні автомобілі з мирними мешканцями, які намагалися виїхати із зони бойових дій у напрямку Києва. ​Внаслідок обстрілів загинуло п’ятеро людей, ще шестеро отримали поранення.

“​У ході слідства встановлено 11 потерпілих та 41 свідок, призначено 57 експертиз, проведено 9 слідчих експериментів. ​Крім того, правоохоронці отримали відео з камер, розташованих поруч із місцем злочину, а також відеозапис свідка жахливих подій”, – йдеться у повідомленні ОГПУ.

​За результатами проведення комплексу слідчих дій слідчі та прокурори здобули безпрецедентні докази умисних вбивств цивільного населення російською армією.

Наразі слідством ідентифіковано п’ятьох військовослужбовців РФ – це командир підрозділу ЗМОП РФ по Красноярському краю, його заступник та військовослужбовець із числа командного складу управління Росгвардії по Красноярському краю, які віддавали злочинні накази стріляти по цивільним, а також двоє військовослужбовців ЗМОП та Росгвардії.

Наразі тривають заходи із встановлення інших російських військовослужбовців, причетних до розстрілу цивільних в Гостомелі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі за оперативного супроводу Головного управління Департаменту захисту національної державності СБУ.