Політика

Туреччина не відступить від позиції проти вступу Швеції до НАТО – Ердоган 

4 Липня 2023 09:05
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туреччина, Ердоган, нато, швеція

Президент Туреччини пообіцяв й надалі блокувати заяву Швеції на вступ до НАТО, поки “вимоги не будуть виконані”.

Про це пише CNN.

Він сказав, що Туреччина “не відступить” від своєї позиції проти вступу Швеції до НАТО, поки не будуть виконані всі її вимоги.

Ердоган зазначив, що очікування Туреччини були чітко сформульовані і що “ми захищаємо ті ж принципи, які ми захищали минулого року”.

”Ми не хочемо, щоб вони давали притулок сепаратистським організаціям і негідникам з FETÖ. І я хочу, щоб всі знали, що ми не відступимо, поки всі ці вимоги не будуть виконані”, – сказав турецький президент.

FETÖ у Туреччині називають послідовників релігійного діяча Фетхуллаха Гюлена, який з 1999 року перебуває у вигнанні в американському штаті Пенсильванія. Ердоган звинуватив його в організації спроби державного перевороту в липні 2016 року.

Членство Швеції досі не ратифікували лише дві країни – Угорщина й Туреччина.


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