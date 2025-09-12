Троє людей загинули внаслідок російської атаки на Сумщину, п’ятеро поранено

Подвійне вбивство у центрі Києва: у квартирі знайшли тіла жінки з дитиною

У результаті загинули двоє чоловіків, одному з яких 67 років, дані іншого встановлюються. Поранено щонайменше п’ятеро людей.

О 6:30 росіяни вдарили, за попередніми даними, трьома ракетами по житловому сектору Битицького старостату в Сумській громаді.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі .

Сьогодні, 12 вересня, військові РФ завдали масованого ракетного-дронового удару по Сумській громаді. Троє людей загинули, ще п’ятеро зазнали поранень.