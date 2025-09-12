        Суспільство

        Троє людей загинули внаслідок російської атаки на Сумщину, п’ятеро поранено

        Галина Шподарева
        12 Вересня 2025 09:26
        Знищене підприємство в Сумах / Фото: Сумська обласна прокуратура
        Сьогодні, 12 вересня, військові РФ завдали масованого ракетного-дронового удару по Сумській громаді. Троє людей загинули, ще п’ятеро зазнали поранень.

        Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

        Близько 6:00 окупанти атакували двома безпілотниками промислову зону в Сумах. Загинув 65-річний охоронець підприємства.

        О 6:30 росіяни вдарили, за попередніми даними, трьома ракетами по житловому сектору Битицького старостату в Сумській громаді.

        У результаті загинули двоє чоловіків, одному з яких 67 років, дані іншого встановлюються. Поранено щонайменше п’ятеро людей.

        Пошкоджено чи знищено понад десять будинків.

        Наслідки обстрілу Сумщини 12 вересня / Фото: Сумська обласна прокуратура

