Троє людей загинули внаслідок російської атаки на Сумщину, п’ятеро поранено

Сьогодні, 12 вересня, військові РФ завдали масованого ракетного-дронового удару по Сумській громаді. Троє людей загинули, ще п’ятеро зазнали поранень.
Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.
Близько 6:00 окупанти атакували двома безпілотниками промислову зону в Сумах. Загинув 65-річний охоронець підприємства.
О 6:30 росіяни вдарили, за попередніми даними, трьома ракетами по житловому сектору Битицького старостату в Сумській громаді.
У результаті загинули двоє чоловіків, одному з яких 67 років, дані іншого встановлюються. Поранено щонайменше п’ятеро людей.
Пошкоджено чи знищено понад десять будинків.