Кількість постраждалих після нічної атаки дронами по Сумах зросла до 11, серед них дитина

Зросла кількість постраждалих унаслідок нічної атаки російських дронів по Сумах. Про оновлені дані повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Після атаки дронами по Сумах госпіталізована дитина, 11 людей звернулися по допомогу / Фото: ДСНС

За словами Григорова, по медичну допомогу звернулися 11 осіб, серед них діти. 14-річну дівчинку госпіталізували, її стан стабільний, загрози життю немає — медики продовжують спостереження.

Удари ворога прийшлися по житлових районах і міській інфраструктурі. Пошкоджено квартири у багатоповерхівках, приватні будинки та автомобілі. Рятувальники евакуювали мешканців пошкоджених осель, а для тих, хто залишився без житла, організували тимчасовий прихисток у пункті Незламності, де працюють психологи.

Як раніше повідомляла Укрзалізниця, один із ударів припав на пасажирське депо — знищено частину господарських приміщень і вагони. Попри пошкодження, поїзд Суми — Київ вирушив за графіком із підмінним складом.