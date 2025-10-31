Черговий удар по Укрзалізниці: пошкоджено депо в Сумах і колії біля Лозової

У ніч на 31 жовтня російські війська атакували об’єкти Укрзалізниці в Сумській і Харківській областях. Про це повідомила Укрзалізниця.

У Сумах ворог поцілив по пасажирському депо, внаслідок чого пошкоджено та знищено господарські приміщення й рухомий склад. Для рейсу №779/780 Суми — Київ оперативно подали підмінні вагони, і поїзд вирушив за графіком.

Також зафіксовано пошкодження інфраструктури в районі Лозової. Поїзд №228/227 Гусарівка — Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом, залізничники працюють над тим, щоб мінімізувати відставання від розкладу.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає — усі працівники вчасно перейшли до укриттів.