        Суспільство

        Черговий удар по Укрзалізниці: пошкоджено депо в Сумах і колії біля Лозової

        Сергій Бордовський
        31 Жовтня 2025 07:19
        читать на русском →
        Росія атакувала залізничні об’єкти на Сумщині та Харківщині / Фото: ДСНС
        У ніч на 31 жовтня російські війська атакували об’єкти Укрзалізниці в Сумській і Харківській областях. Про це повідомила Укрзалізниця.

        У Сумах ворог поцілив по пасажирському депо, внаслідок чого пошкоджено та знищено господарські приміщення й рухомий склад. Для рейсу №779/780 Суми — Київ оперативно подали підмінні вагони, і поїзд вирушив за графіком.

        Також зафіксовано пошкодження інфраструктури в районі Лозової. Поїзд №228/227 Гусарівка — Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом, залізничники працюють над тим, щоб мінімізувати відставання від розкладу.

        За попередніми даними, жертв і постраждалих немає — усі працівники вчасно перейшли до укриттів.


