Троє людей загинули у масштабній пожежі в Кривому Розі

Пожежа спалахнула вдень у понеділок в одноповерхової виробничої будівлі. Вогонь розповсюдився на площу 1000 кв. м.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області .

Сьогодні, 4 серпня, у Покровському районі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області сталася пожежа, у якій загинули троє людей. Гасіння триває.