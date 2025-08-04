Троє людей загинули у масштабній пожежі в Кривому Розі

Сьогодні, 4 серпня, у Покровському районі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області сталася пожежа, у якій загинули троє людей. Гасіння триває.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Пожежа спалахнула вдень у понеділок в одноповерхової виробничої будівлі. Вогонь розповсюдився на площу 1000 кв. м.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла трьох загиблих.
Ліквідація вогню триває. До робіт залучено понад 30 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.
Причини загоряння встановлюються.