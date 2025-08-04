        Кримінал

        Троє людей загинули у масштабній пожежі в Кривому Розі

        Галина Шподарева
        4 Серпня 2025 14:47
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        У пожежі в Кривому Розі загинули троє людей / Фото: ДСНС
        У пожежі в Кривому Розі загинули троє людей / Фото: ДСНС

        Сьогодні, 4 серпня, у Покровському районі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області сталася пожежа, у якій загинули троє людей. Гасіння триває.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

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        Пожежа спалахнула вдень у понеділок в одноповерхової виробничої будівлі. Вогонь розповсюдився на площу 1000 кв. м.

        Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла трьох загиблих.

        Ліквідація вогню триває. До робіт залучено понад 30 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.

        Причини загоряння встановлюються.

        Рятувальники на місці пожежі в Кривому Розі / Фото: ДСНС

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