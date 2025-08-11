Трамп знову зробив низку одіозних заяв щодо війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів щодо війни Росії проти України обговорюватиметься обмін територіями.

Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі в понеділок, 11 серпня.

Трамп заявив, що стурбований словами президента України Володимира Зеленського щодо територіального питання, яке визначено в Конституції.

“Мене трохи стурбували слова Зеленського про те, що йому потрібне конституційне схвалення. Він отримав схвалення вступити у війну і вбивати всіх. Але йому потрібне схвалення, щоб обміняти території. Буде певний обмін територіями, я це знаю від Росії й від розмов з усіма, на благо України”, — сказав Трамп.

Також він заявив, що російські танки були були б у Києві через чотири години, якби поїхали шосе: “але вони застрягли в багнюці, бо якийсь російський командир вирішив везти їх через поля”.

Щодо зустрічі з Путіним Трамп сказав, що це швидше буде “попередня” розмова. За її підсумками буде зрозуміло, чи буде Путін зустрічатися із Зеленським, чи президенти США, Росії та України влаштують спільну зустріч.

Крім того Трамп припустив, що після зустрічі з Путіним на Алясці може вийти з переговорного процесу.

“Я можу піти і сказати — щасти. І цим все закінчиться. Я можу сказати, що це врегулювати не вдасться. Але ми з ним (Путіним) зустрінемось, дізнаємось подробиці, потім зателефонуємо президенту Зеленському і європейським лідерам, і я їм скажу… я не буду укладати угоду, це не залежить від мене», — сказав американський президент.

На додачу Трамп впевнений, що Україну омиває океан: “у них була тисяча миль берегової лінії з океаном, а тепер її немає, залишився малий шматок біля Одеси”, – сказав американський президент.