Трамп заявив, що Зеленський та Путін “не готові” до мирних переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив, що ні Володимир Зеленський, ні Володимир Путін наразі “не готові” до мирних переговорів.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS News.

Американський лідер підкреслив, що залишається прихильним ідеї мирної угоди між Україною та Росією й вважає свої наміри реалістичними. За його словами, він уважно стежить за тим, як поводяться Зеленський і Путін у цьому процесі.

“Я спостерігаю за цим, я бачу це, і я обговорюю це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось має статися. Ми збираємося це зробити”, — зазначив Трамп.

Він додав, що невдоволений масштабами війни, однак продовжить наполягати на пошуку шляхів досягнення мирної угоди: “Я думаю, що ми все владнаємо”.