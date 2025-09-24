        Політика

        Трамп назвав Росію “паперовим тигром”: Кремль відповів

        Галина Шподарева
        24 Вересня 2025 12:28
        читать на русском →
        Дмитро Пєсков / Фото: РосЗМІ
        Дмитро Пєсков / Фото: РосЗМІ

        У Кремлі відреагували на слова президента США Дональда Трампа, який назвав Росію “паперовим тигром”. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито більше асоціюється з “ведмедем”, а не з тигром.

        Про це повідомляють росЗМІ.

        За словами Пєскова, Росія “не тигр”, а асоціюється радше з “ведмедем”.

        Реклама
        Реклама

        “Росія — не тигр. Все-таки більше Росія асоціюється із ведмедем. Паперових ведмедів не буває”, — заявив речник Путіна.

        Він також заявив, що у Москві не згодні з усіма висловлюваннями американського лідера щодо війни проти України. Пєсков припустив, що риторика Трампа змінилася після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

        Нагадаємо, раніше Трамп у соцмережі Truth Social засумнівався у військових та економічних спроможностях Росії. Він назвав РФ “паперовим тигром” і висловив переконання, що за підтримки ЄС Україна здатна не лише повернути захоплені території, а й “просунутися далі”.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини