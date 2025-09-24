Трамп назвав Росію “паперовим тигром”: Кремль відповів

У Кремлі відреагували на слова президента США Дональда Трампа, який назвав Росію “паперовим тигром”. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито більше асоціюється з “ведмедем”, а не з тигром.

Про це повідомляють росЗМІ.

За словами Пєскова, Росія “не тигр”, а асоціюється радше з “ведмедем”.

“Росія — не тигр. Все-таки більше Росія асоціюється із ведмедем. Паперових ведмедів не буває”, — заявив речник Путіна.

Він також заявив, що у Москві не згодні з усіма висловлюваннями американського лідера щодо війни проти України. Пєсков припустив, що риторика Трампа змінилася після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

Нагадаємо, раніше Трамп у соцмережі Truth Social засумнівався у військових та економічних спроможностях Росії. Він назвав РФ “паперовим тигром” і висловив переконання, що за підтримки ЄС Україна здатна не лише повернути захоплені території, а й “просунутися далі”.