CNN: Трамп змінив риторику та заявив, що Україна може повернути захоплені РФ території

Президент Дональд Трамп заявив, що Україна може відновити свої кордони до початку російського вторгнення, і висловив думку, що країни-члени НАТО повинні збивати російські літаки, якщо ті входять у їхній повітряний простір, посиливши риторику проти Кремля, оскільки війна проти України затягується.

Про це пише CNN.

Зауваження Трампа про збиття російських літаків та його пізніший пост у Truth Social щодо кордонів України, є значним зсувом у його ставленні до Москви та бачення того, яким може бути завершення війни.

Коментарі про кордони України стали першим випадком від початку каденції Трампа, коли він припустив, що країна може повернути свої території. Раніше він висловлював думку, що Україна має поступитися частиною територій, аби укласти мирну угоду. А його заява про збиття літаків силами НАТО свідчить про готовність залучити альянс до прямішого конфлікту з Росією, ніж лише надання зброї Україні.

Згодом у Truth Social Трамп написав, що після глибшого розуміння економічної та військової ситуації України й Росії він дійшов висновку, що “Україна, за підтримки Європейського Союзу, здатна боротися і перемогти, повернувши всю Україну у її початковій формі”. Він заявив, що конфлікт змушує Росію виглядати “паперовим тигром”, що це коштує Москві значних коштів і ускладнює доступ до бензину.

“З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи та, зокрема, НАТО, відновлення первинних кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком можливим варіантом. Чому б і ні? Україна зможе повернути свою країну в її первинній формі і, хто знає, можливо, навіть піти далі! Путін і Росія мають ВЕЛИКІ економічні проблеми, і саме зараз час для України діяти”, — написав Трамп.

Зеленський назвав пост Трампа “великим зрушенням”, охарактеризувавши американського лідера як gamechanger.

“Цей пост Трампа — це велике зрушення”, — сказав Зеленський на пресконференції пізніше того дня.

Він повідомив журналістам, що поінформував Трампа “про те, що відбувається”, і президент США “погодився з ним” щодо ситуації на полі бою.

“Я думаю, що президент знає деякі деталі. І я думаю, що він знає більше деталей, ніж раніше. І я задоволений цим і вдячний йому, а може, також його людям, які його поінформували”, — сказав Зеленський.

Однак державний секретар США Марко Рубіо зайняв іншу позицію за кілька годин після посту Трампа, заявивши, що війну “неможливо завершити військовим шляхом”.

“Вона закінчиться за столом переговорів. Саме там закінчиться ця війна. Сполучені Штати залишаються настільки відданими, як ніколи, мирному врегулюванню цього небезпечного конфлікту”, — сказав Рубіо і закликав Ради Безпеки ООН, включно з Росією, “зробити все можливе”, аби “покласти край цій війні”.