Політика

Трамп може припинити військову допомогу Україні у разі перемоги
25 Червня 2024 09:59
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Дональд Трамп / AP

У разі перемоги на виборах Дональд Трамп може припинити американську військову допомогу Україні.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що два ключові радники Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні в разі його перемоги на президентських виборах. Він передбачає надання військової допомоги Україні за умови, що Київ вступить у мирні переговори з РФ.

Водночас один з радників Трампа з питань національної безпеки Кіт Келлог заявив, що США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Згідно з планом, розробленим Келлогом і Фредом Флейцом, під час мирних переговорів передбачається припинення вогню на основі існуючих ліній зіткнення.

За словами Флейца, колишній президент відреагував на план позитивно. “Я не стверджую, що він погодився з ним або погодився з кожним словом, але ми були раді отримати той зворотний зв’язок, який ми отримали”, – сказав він.

Водночас речник кампанії Трампа Стівен Ченг заявив, що офіційними слід вважати лише заяви, зроблені самим Трампом або уповноваженими членами його передвиборчої кампанії.


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