Кримінал

Торгував керівними посадами у структурі Держмитслужби: пасинку директора судмедекспертиз оголосили підозру
5 Липня 2024 09:17
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митниця, набу
Назар Шептицький / Bihus.info

Детективи НАБУ повідомили пасинку головного судового експерта Олександра Рувіна Назару Шептицькому про підозру у кримінальному провадженні щодо торгівлі керівними посадами у структурі Держмитслужби.

Про це пише Bihus.Info з посиланням на текст підозри, який опинився у розпорядженні редакції.

“Підозру Шептицькому повідомлено за закінчений замах на підбурювання до хабарництва (статті 15, 27 та 369 ККУ). За даними слідства, влітку 2023 року Шептицький вирішив поставити підконтрольних людей на високі посади на митниці шляхом підкупу т.в.о. голови Держмитслужби. Для комунікації з останнім Шептицький залучив посередника – ним став Руслан Черкаський, на той час уже колишній заступник очільника митниці (звільнений на початку 2023 року, зокрема на тлі численних корупційних скандалів)”.

Черкаський мав передати очільнику митниці пропозицію хабаря за посади в західних областях. Повідомляється, що, наприклад, посаду керівника Львівської митниці оцінили в $1 мільйон. 

За даними детективів, “фінансувати” ці призначення та підбирати список підходящих кандидатур Шептицький планував разом зі спільником Олегом Гаталяком.

Гаталяк також мав контролювати й розподіляти хабарі на майбутньому підконтрольному підрозділі митниці. Наприклад, з Волинської митниці у разі успіху “партнери” планували отримувати близько 2 мільйонів доларів щомісяця, з яких 50% лишати собі.

За даними НАБУ, Шептицький зустрічався з Черкаським для обговорення плану, під час цих зустрічей він телефонував Гаталяку.

“В ході цих розмов звучали не тільки “розцінки” за посади на різних підрозділах митниці, але й схема поетапної оплати. Так, “за Волинь” було запропоновано півмільйона доларів, а “за Чернівці” – 200 тисяч. Однак, судячи зі змісту розмов, це був “перший платіж” за саме призначення на посаду, а в подальшому планувалася регулярна доплата – частка від щомісячних незаконних прибутків”, − пише Bihus.Info.

Також повідомляється, що у списку “підходящих” кандидатур, який Черкаський мав передати на вибір очільнику Держмитслужби, Шептицький особисто відмітив кандидатуру очільника Харківської митниці Юрія Герасимова.

Bihus.Info акцентує, що у січні 2024 року Герасимова дійсно призначили керівником Чернівецької митниці. 


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