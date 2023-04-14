“Топ за свої гроші” відреагував на визнання спонсором війни

Китайська корпорація Xiaomi висловила протест у зв’язку з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції внести її до переліку міжнародних спонсорів війни.

“Ми категорично відкидаємо звинувачення Національного агентства України з питань запобігання корупції стосовно того, що ми є “міжнародним спонсором війни”. Ми не підтримуємо жодних військових дій. Ми повністю підтримуємо мир у всьому світі. Наша місія — дозволити кожному у світі насолоджуватися кращим життям за допомогою інноваційних технологій”, – заявила компанія на своєму сайті.

“Російський ринок для цієї китайської компанії є надзвичайно важливим, тому Xiaomi навіть не оголошувала про свої плани щодо виходу з РФ, хоч і з весни 2022 року не вела маркетингову діяльність”, – заявило агентство.