        Політика

        Топ-помічник Трампа звинуватив Індію у фінансуванні війни Росії проти України

        Віктор Алєксєєв
        3 Серпня 2025 20:34
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        Путін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді перед неформальною вечерею в рамках саміту БРІКС, 22 жовтня 2024 / Фото Reuters
        Путін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді перед неформальною вечерею в рамках саміту БРІКС, 22 жовтня 2024 / Фото Reuters

        Один із головних радників президента США Дональда Трампа звинуватив Індію у фактичному фінансуванні російської війни проти України через закупівлю нафти у Москви. Про це Стівен Міллер, заступник керівника апарату Білого дому, заявив в ефірі Fox News, передає Reuters.

        «Трамп чітко дав зрозуміти: неприпустимо, щоб Індія продовжувала фінансувати цю війну, купуючи нафту в Росії», – сказав Міллер, назвавши таку практику однією з головних проблем у відносинах між країнами.

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        За словами радника, багато американців будуть шоковані тим, що Індія «фактично зрівнялася з Китаєм» за обсягами закупівлі російської нафти.

        Ця критика стала однією з найжорсткіших з боку адміністрації Трампа на адресу Індії – ключового партнера США в Індо-Тихоокеанському регіоні, зазначає Reuters.

        Індійське посольство у Вашингтоні поки не прокоментувало заяву. Водночас джерела в уряді Індії повідомили агентству Reuters, що Нью-Делі не має наміру припиняти закупівлю енергоресурсів у Росії попри тиск з боку Вашингтона.

        Нагадаємо, з 1 серпня в США почали діяти 25-відсоткові мита на індійські товари – у відповідь на військово-технічне співробітництво Індії з Росією. Крім того, Трамп пригрозив 100-відсотковими митами на імпорт з будь-яких країн, які продовжують купувати російську нафту, якщо Москва не укладе масштабну мирну угоду з Україною.

        Попри різку критику, Міллер підкреслив, що особисті відносини між Трампом і прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді залишаються «прекрасними».


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