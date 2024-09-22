The Washington Post: Путін намагається захистити свої червоні лінії

Коли минулого тижня президент Росії Володимир Путін попередив, що схвалення Заходом нанесення Україною удару вглиб Росії означатиме, що Москва перебуває у стані війни з НАТО, російські пропагандисти кинулися брязкати ядерною зброєю, пише The Washington Post.

Олександр Михайлов, директор Бюро військово-політичного аналізу, закликав розбомбити фанерні макети Лондона і Вашингтона – з копіями Букінгемського палацу, Біг-Бена і Білого дому – для імітації ядерних ударів, щоб вони «згоріли так красиво, що це наведе жах на весь світ».

Спікер нижньої палати В’ячеслав Володін попередив, що удари по Росії призведуть до війни з використанням ядерної зброї, і нагадав Європарламенту, що його штаб-квартира в Страсбурзі знаходиться всього в трьох хвилинах польоту для російської міжконтинентальної балістичної ракети.

Але всередині Кремля зростає розуміння того, що повторне використання ядерної загрози починає втрачати свою силу, а «червоні лінії» Москви постійно перетинаються. Аналітики і чиновники, близькі до вищих російських дипломатів, кажуть, що натомість Путін шукає більш нюансовану і обмежену відповідь Заходу, дозволяючи Україні використовувати ракети більшої дальності для нанесення удару по Росії.

«Відбувся перелив ядерних погроз, – сказав російський чиновник, який говорив на умовах анонімності через делікатність теми. «На такі заяви вже є імунітет, і вони нікого не лякають».

Російський академік, який має тісні зв’язки з високопоставленими російськими дипломатами, погодився з цим, назвавши ядерний варіант «найменш можливим» зі сценаріїв, «тому що він дійсно призведе до невдоволення партнерів Росії на Глобальному Півдні, а також тому, що, очевидно, з військової точки зору, він не є дуже ефективним».

«Вся ця дискусія про ядерний поріг перебільшує загрозу такого типу ескалації і недооцінює можливість альтернативних варіантів, – додав академік. «Оскільки Захід має глобальну військову інфраструктуру… можна знайти багато вразливих точок».

Путін шукає різні варіанти, щоб стримати західну підтримку України і спробувати забезпечити дотримання своїх червоних ліній, вважає Тетяна Станова, засновник французької політичної консалтингової компанії R-Politik. «Є варіанти, які він не хоче розгортати, а є варіанти, які він готовий розглянути вже сьогодні», – сказала вона, і він бачить ядерну зброю як “найгірший варіант для всіх, в тому числі і для себе”.

Ядерні заходи або прямий напад на територію НАТО будуть розглядатися лише в тому випадку, якщо «Путін відчує загрозу існуванню Росії в її нинішньому вигляді, коли він вважатиме, що іншого виходу немає», – сказала вона. «У такій ситуації Захід повинен піти набагато далі, ніж те, що він обговорює зараз».

Російські офіційні особи, схоже, вже були певною мірою заспокоєні тим, що Сполучені Штати досі вагалися щодо зняття обмежень для України на ураження військових об’єктів у глибині Росії західними ракетами. Аналітики і посадовці висловлювали очікування, що якщо дозвіл і буде надано, то він буде «дуже обмеженим», – говорили аналітики і чиновники.

Путін, однак, все ще перебуває під тиском, щоб якось відреагувати і не допустити постійного перетину своїх червоних ліній.

«Є розуміння того, що червоні лінії, накреслені Москвою, ігноруються Заходом, і з боку Москви повинні бути більш вагомі і значні кроки, щоб продемонструвати серйозність її намірів», – сказав академік.

З моменту вторгнення у 2022 році Росія застерігала Захід від постачання Україні сучасних винищувачів, таких як F-16, основних бойових танків і ракет, і кожне з цих застережень врешті-решт здійснилося.

Путін бачить тенденцію, коли західні союзники України продовжують дозволяти Києву розширювати свою діяльність, сказала Станова, і ця тенденція лякає його, особливо якщо вона призведе до посилення ракетних ударів по території Росії. «Для Путіна це якісний зсув, який виводить ситуацію на новий рівень і за яким може послідувати подальша експансія».

Москва може вирішити відповісти диверсійними операціями проти військових об’єктів або іншої інфраструктури на Заході, де участь Росії буде важко довести. Вона також може звернутися до маріонеткових груп, які вже борються проти західних інтересів, таких як ополчення Хуті в Ємені, яке нападає на судноплавство в Червоному морі, сказав Лоуренс Фрідман, почесний професор військових досліджень Королівського коледжу в Лондоні – підкреслюючи можливість, яку також озвучив російський науковець.

«Він не хоче, щоб війна переросла в щось драматичне або радикальне, в сенсі ядерної зброї або прямих бойових дій між нашими військами і його військами, але [це] не означає, що не відбувається нічого серйозного», – сказав Фрідман.

Сергій Марков, яструбиний політолог, пов’язаний з Кремлем, заявив, що у вищих ешелонах російської армії зростає усвідомлення того, що «Росія зіпсувала Захід, і що ми багато говоримо про червоні лінії, але нічого не робимо. У якийсь момент нам доведеться піти на ескалацію».

Марков припустив, що можливими відповідями можуть стати закриття посольства Великої Британії в Москві та удари по авіабазах у Польщі та Румунії, де базуються винищувачі F-16, які розгортає Україна. «Оскільки Росія впевнена, що в якийсь момент удари по Москві обов’язково відбудуться, то ми повинні вдарити першими», – сказав він.

Хоча Станова відкидає будь-які подібні удари по авіабазах НАТО як малоймовірні і лише у випадку відчаю, ядерна риторика має своє застосування. І вона, і Марков вказують на те, як члени передвиборчої кампанії кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа зробили погрози Москви одним з головних питань передвиборчої кампанії.

Цього тижня Трамп і колишній незалежний кандидат Роберт Кеннеді-молодший написали в колонці для The Hill, що рішення надати Україні дозвіл на використання західних ракет великої дальності «піддасть світ більшому ризику ядерної пожежі, ніж будь-коли з часів Карибської кризи», і закликали замість цього до прямих переговорів з Москвою.

Путін може спробувати збільшити загрозу і розіграти «золоту карту», пішовши на ескалацію перед виборами, заявив Марков. «Якщо Путін піде на ескалацію, то США будуть боятися ядерної війни, і Трамп переможе».

Фрідман також зазначив, що ядерні погрози Путіна навмисно двозначні, щоб посилити відчуття небезпеки. «Це звучить загрозливо, але насправді він ніколи не говорить дуже конкретно про те, що він збирається робити. Він дозволяє нам робити наші власні інтерпретації, і люди інтерпретують найгірше».

Однак, зрештою, оскільки ефективність цього підходу зменшується, Путін ще не придумав, чим його замінити, сказала Станова, і невизначеність зростає, оскільки «ніхто не розуміє», яку реакцію Путін врешті-решт обере на кожну конкретну дію.

«Я думаю, що Путін теж не розуміє», – сказала вона.