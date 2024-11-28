The New York Times: Що з себе представляє російська балістична ракета ”Орєшнік”

Слідчі продовжують аналізувати наслідки удару новою російською балістичною ракетою по Дніпру. Тим часом суперечки про стратегічний вплив цієї ракети, відомої як ”Орєшнік”, тривають як в Україні, так і в Європі, пише The New York Times.

Президент Росії Володимир Путін звеличує ракету як приклад російської технологічної майстерності, створеної вітчизняною військовою промисловістю, якій не заважають західні економічні санкції.

”Орєшнік” також здатен нести ядерну зброю. Однак досі залишається невідомим, яку саме вибухівку, якщо вона взагалі була, ракета доставила на територію України.

Пентагон стверджує, що ”Орєшнік” є модифікацією російської ракети РС-26 “Рубіж”, міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), випробування якої проводять із 2011 року.

Назва ”Орєшнік” означає “горіхове дерево” – можливе це посилання на її суббоєприпаси, які нагадують грона лісових горіхів, вказує експерт з російських ракет з Міжнародного інституту стратегічних досліджень Тімоті Райт. “Ця система перебуває в розробці вже деякий час”, – зазначає експерт з нерозповсюдження ядерної зброї з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері Джеффрі Льюїс.

Між ракетними системами ”Орєшнік” і “Рубіж” є деякі фізичні відмінності. За словами Райта, уламки з місця падіння свідчать, що ”Орєшнік” мала розмір близько трьох із половиною футів в окружності (92 см), тоді як “Рубіж” – майже шість футів (1 м. 83 см.).

Можливо, це пояснюється тим, що ”Орєшнік” розрахована на польоти на менші відстані, ніж “Рубіж”. Як міжконтинентальна балістична ракета, “Рубіж” зможе досягти мети в будь-якій точці Землі, заявляють експерти, тоді як балістична ракета типу ”Орєшнік” зможе пролетіти тільки близько 3 410 миль (5488 кілометрів). Однак це дасть їй змогу досягти більшої частини Європи.

Незважаючи на те, що ”Орєшнік” належить до класу МБР, аналітик британської компанії Janes Нік Браун, що спеціалізується на оборонній розвідці, заявив, що це найдалекобійнiша зброя, яку будь-коли використовували в конфліктах у Європі.

Українські офіційні особи заявили, що під час удару по Дніпру ”Орєшнік” несла шість боєголовок, кожна з яких складалася з шести суббоєприпасів. Україна заявила, що Росія може мати на озброєнні до 10 таких ракет.

За словами Райта, суббоєприпаси на балістичних ракетах великої дальності “вельми незвичайні”. Але багато ракет використовують одні й ті самі технології. “Не треба винаходити колесо щоразу, коли створюєш нову ракету”, – сказав він.

За словами Льюїса (експерта з нерозповсюдження ядерної зброї з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері), судячи із супутникових знімків, зроблених після атаки, завод у Дніпрі не зазнав жодних пошкоджень.

“Збиток, нанесений об’єкту, досить специфічний – ніяких сильних вибухів, просто дірки в дахах”, – заявив Льюїс в інтерв’ю.

Балістичні ракети піднімаються в атмосферу за допомогою двигуна, а потім спускаються на великій швидкості під дією сили тяжіння. Це робить їх перехоплення дуже складним для систем ППО і практично неможливим у разі викиду суббоєприпасів.

Аналіз компанії оборонної розвідки Janes свідчить, що американські ракетні системи, як-от Terminal High Altitude Area Defense, можуть перехопити ”Орєшнік” на підльоті до атмосфери, як і система оборони Arrow 3, що використовується Ізраїлем. Але Україна не має таких систем.

Льюїс і Райт заявили, що боєголовки ”Орєшнік”, ймовірно, містили дуже невелику кількість вибухівки, а можливо, і зовсім не містили її, судячи з відеозображень невеликих вибухів, які вони спричинили під час зіткнення.