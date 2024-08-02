Тендер на відбудову “Охматдиту” скасують і проведуть заново на Prozorro

Тендер на відбудову дитячої лікарні “Охматдит” в Києві скасують. Його буде проведено заново вже на Prozorro.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає “Суспільне”.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 1 серпня провів консультації з Головою Нацполіції Іваном Вигівським. Очільник МОЗ просив перевірити компанію, яка претендує бути переможцем відбору.

“Є застереження, що на балансі цієї компанії немає відповідної кількості техніки, яка дозволить працювати, робити ті роботи, які передбачені. Ухвалено наступне рішення: благодійний фонд перераховує ту суму коштів, яка зібрана після 8 липня, на рахунки “Охматдиту” – безпосередньо на казначейський рахунок”, – сказав Ляшко.

Тож наступний тендер відбудеться вже в електронній системі Prozorro та за правилами публічних закупівель. До проведення тендеру буде залучене ДП “Медичні закупівлі”, додав Ляшко.

“Я хочу, щоб новий тендер був оголошений якомога швидше. Тому за наступний тиждень ми хочемо створити наглядову раду, яка затвердить критерії учасників, які можуть подаватися”, – сказав міністр.

До наглядової ради увійдуть шість найбільших благодійників, які перерахували найбільші суми “Охматдиту”, один представник МОЗ і один представник адміністрації лікарні. Вони разом відбиратимуть представників з пацієнтських, антикорупційних та будівельних організацій тощо.

Журналісти проєкту “Наші гроші” з’ясували, що тендер на відбудову “Охматдиту” виграла компанія “Буд-технолоджі”, яка погодилася виконати роботи за набагато вищою ціною, ніж інші учасники торгів.

Серед 14 компаній, які подали свої пропозиції на тендер, «Буд-технолоджі» була третьою серед тих компаній, які виставили найвищі ціни.