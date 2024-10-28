Суспільство

Кабмін визначив, хто виконуватиме функції центральної МСЕК
28 Жовтня 2024 11:42
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Кабінет міністрів дозволив Міністерству охорони здоров’я покласти права та обов’язки Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) на Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.

Про це повідомили в МОЗ.

“Алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився. Якщо ваша справа була направлена на оскарження до Центральної МСЕК, то її буде перенаправлено до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро. З вами звʼяжуться щодо розгляду і подальших дій, черговість розгляду буде збережена”, – пояснили в МОЗ.

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд на виконання рішень РНБО та президента затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

За даними СБУ, від початку 2024 року про підозру повідомили 64 посадовцям органів медико-соціальної експертизи. Також за ініціативою відомства скасовано 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.


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