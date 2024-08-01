Економіка

Для відбудови “Охмадиту” обрали компанію із завищеними цінами, – “Наші гроші”
1 Серпня 2024 17:15
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Тендер на відбудову “Охматдиту” виграла компанія  “Буд-технолоджі”, яка є третьою за дорожнечею пропозицією розміром 307 млн грн.

Це з’ясували журналісти проєкту “Наші гроші”.

Загалом готовність відбудувати “Охматдит” висловили 14 компаній, які подали свої пропозиції на тендер. “Буд-технолоджі” була третьою серед тих компаній, які виставили найвищі ціни.

Так, фірма готова виконати роботи за 307 мільйонів гривень. Інші учасники тендера пропонували зробити це значно дешевше – від 42 до 286 мільйонів.

Журналісти зазначили, що замовник з невідомих причин проігнорував певні проблеми у пропозиції “Буд-технолоджі”. До прикладу, компанія вказала лише оренду такої будівельної техніки: автокран “КамАЗ”, MAN з маніпулятором та екскаватор JCB.

“Жоден із цих механізмів не може бути використаний для монтажу фасадів вище другого поверху. Також фірма не завантажила жодних даних про обладнання для монтажу плитки”, – йдеться у матеріалі.

Крім того, найбільші статті видатків переможця припали на ремонт фасадних композитних панелей Reynaers  та оздоблення внутрішніх стін НР-панелями. Кожна з цих позицій у “Буд-технолоджі” коштує понад 100 млн грн. Водночас, порівняно з дешевшими учасниками конкурсу, ціна цих робіт завищена вдвічі, кажуть журналісти.

У проєкті “Наші гроші” також зазначили, що фірма “Ріола-модуль”, яка виконувала будівництво цього корпусу, у своїй тендерній пропозиції (179 млн грн) повідомила, що після удару ракетою вона вже встигла безкоштовно виконати ремонт “чистих приміщень” (операційних тощо).

“Вже частково замінені конструкції стін та стель, пошкоджений лінолеум. Це вказувало на те, що обсяги ремонту за гроші благодійників вже можуть бути завищені”, – додають журналісти.


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