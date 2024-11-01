Міністр охорони здоров’я розповів деталі реформи МСЕК

Уряд готує законопроєкт для реформування медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Замість окремих 528 МСЕК планується створити команди лікарів-експертів, які працюватимуть безпосередньо в закладах, де лікуються та проходять реабілітацію пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час виступу у Верховній Раді, передає депутатка Ірина Геращенко.

Міністр наголосив, що реформа має на меті автоматизацію і цифровізацію процесів, що покращить зручність і прозорість системи.

Очікується, що з 1 січня 2025 року почнеться впровадження комплексних змін, хоча впродовж 2024 року планується деякі точкові вдосконалення роботи МСЕК.

29 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.

Автори законопроєкту заявляють, що на сьогодні МСЕК як ланка у реабілітаційному маршруті “є зайвою і такою, що не призводить до досягнення цілей реабілітації — відновлення здоров’я до максимального можливого рівня”. А на проблеми у роботі МСЕК наголошують як цивільні, так і військові пацієнти.