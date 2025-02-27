В Україні розширили перелік причин для встановлення інвалідності, додавши нову категорію — позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це стосується як цивільних осіб, так і військових, які пережили полон.
За даними МОЗ, процедура отримання статусу інвалідності включає підтвердження факту перебування в полоні через відповідну комісію, медичне оцінювання функціонального стану та отримання висновку експертної команди.
Процедура проходження оцінювання для таких людей складається з кілька кроків:
- Підтвердження факту позбавлення особистої свободи. Для цього необхідно звернутися до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи при Міністерстві розвитку громад та територій України. У разі позитивного рішення дані про людину вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також видається відповідний документ.
- Оцінювання повсякденного функціонування. Лікуючий лікар або голова військово-лікарської комісії відповідно до визначених Критеріїв формує електронне направлення на оцінювання. Під час розгляду експертна команда оцінює стан здоров’я людини та обмеження щодо життєдіяльності.
- Отримання рішення. За результатами оцінювання людина отримує витяг із рішення експертної команди. Якщо встановлено інвалідність, то в рамках цього рішення буде також сформовано рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації (ІПР). У них буде відображена потреба особи в допоміжних засобах реабілітації, медичних виробах та необхідність отримання послуг в інших сферах її життя. Ці рекомендації діють протягом усього строку, на який встановлено інвалідність.
Люди зі встановленою інвалідністю матимуть право на соціальну допомогу, пенсійне забезпечення, засоби реабілітації та безоплатне санаторно-курортне лікування.