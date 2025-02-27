Суспільство

В Україні розширили перелік причин для встановлення інвалідності
27 Лютого 2025 16:17
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В Україні розширили перелік причин для встановлення інвалідності, додавши нову категорію — позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це стосується як цивільних осіб, так і військових, які пережили полон.

За даними МОЗ, процедура отримання статусу інвалідності включає підтвердження факту перебування в полоні через відповідну комісію, медичне оцінювання функціонального стану та отримання висновку експертної команди.

Процедура проходження оцінювання для таких людей складається з кілька кроків:

  1. Підтвердження факту позбавлення особистої свободи. Для цього необхідно звернутися до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи при Міністерстві розвитку громад та територій України. У разі позитивного рішення дані про людину вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також видається відповідний документ.
  2. Оцінювання повсякденного функціонування. Лікуючий лікар або голова військово-лікарської комісії відповідно до визначених Критеріїв формує електронне направлення на оцінювання. Під час розгляду експертна команда оцінює стан здоров’я людини та обмеження щодо життєдіяльності.
  3. Отримання рішення. За результатами оцінювання людина отримує витяг із рішення експертної команди. Якщо встановлено інвалідність, то в рамках цього рішення буде також сформовано рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації (ІПР). У них буде відображена потреба особи в допоміжних засобах реабілітації, медичних виробах та необхідність отримання послуг в інших сферах її життя. Ці рекомендації діють протягом усього строку, на який встановлено інвалідність.

Люди зі встановленою інвалідністю матимуть право на соціальну допомогу, пенсійне забезпечення, засоби реабілітації та безоплатне санаторно-курортне лікування.


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