Ексначальник Таганрозького СІЗО особисто наказував катувати українську журналістку Вікторію Рощину

Нацполіція повідомила про підозру колишньому начальнику СІЗО №2 у Таганрозі, Ростовська область РФ. Його звинувачують у катуванні української журналістки Вікторії Рощиної.

Хоча у заяві поліції ім’я потерпілої не вказується, з матеріалів справи випливає, що йдеться саме про Вікторію Рощину — журналістку, яку у 2023 році захопили на тимчасово окупованій території Запорізької області, а пізніше вивезли до Росії.

“Там вона зазнала системних катувань, принижень, погроз, жорстких обмежень у доступі до медичної допомоги, питної води та їжі, а також була позбавлена можливості спати чи сидіти вдень. Окрім цього, застосовувалися фізичні покарання та психологічний тиск із вимогою співпраці з адміністрацією установи”, – розповіли у поліції.

Колишній керівник СІЗО, за даними слідства, особисто віддавав накази про застосування до журналістки жорстоких методів впливу. Йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України — жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Максимальне покарання — до 12 років позбавлення волі.

Журналістка Вікторія Рощина зникла в серпні 2023 року на тимчасово окупованій території. Лише в травні 2024-го російська сторона підтвердила факт її утримання. До цього, у 2022 році, вона вже була в полоні, але тоді її відпустили через десять днів.

10 жовтня 2024 року стало відомо про її загибель. Спочатку про смерть повідомили родичам російські посадовці, згодом інформацію підтвердила українська сторона. За даними правозахисників, Рощину утримували щонайменше в двох місцях: колонії №77 у Бердянську та Таганрозькому СІЗО, яке вважається одним із найжорстокіших щодо утримання українських полонених.