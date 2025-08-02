”Телеграм-тур” до Придністров’я: 9 ухилянтів пішки пробирались до кордону і були затримані

Прикордонники Подільського загону затримали дев’ятьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути придністровську ділянку українсько-молдовського кордону в Роздільнянському районі Одеської області. За даними ДПСУ, затриманню передувала випереджувальна інформація від оперативників Подільського та Житомирського загонів.

Як з’ясували правоохоронці, «подорож» організував адміністратор Telegram-каналу, який дистанційно давав вказівки щодо маршруту. Вартість послуг становила від 130 до 150 тисяч гривень з кожного, які мали надходити на криптогаманець у разі вдалого перетину.

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Клієнти мандрівки — чоловіки з Харківської, Київської, Житомирської, Дніпропетровської, Полтавської, Волинської, Донецької та Вінницької областей — пішки долали кількадесят кілометрів до кордону, витративши на це три доби. Шлях пролягав у спеку, без належного забезпечення, що несло пряму загрозу життю.

У Держприкордонслужбі застерігають: багатоденні переходи без належних умов можуть закінчитись тепловим ударом, зневодненням і госпіталізацією — а спроба ухилення від закону «може коштувати набагато більше, ніж штраф».

На затриманих складено адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання держкордону), справи передано до суду.