Суспільство

Телефон Пригожина знайшли на місці аварії його літака, – ЗМІ

24 Серпня 2023 10:27
читать на русском →
пригожин

Телефон ватажка ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина знайшли на місці аварії його літака у російській Тверській області.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Політичне джерело видання у ПВК “Вагнера” повідомило, що поки що немає підтвердження того, що тіло Пригожина було серед уламків літака. При цьому там був знайдений його телефон – він знаходився біля одного з тіл.

Джерело додало, що в літаку, який повертався з Африки в Санкт-Петербург, мав бути Пригожин. Тому дуже ймовірно, що він дійсно загинув.

“Ми зараз спираємося на інформацію з офіційних джерел і спілкуємося з владою, яка всебічно вивчає ситуацію”, – додав він.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Серпня 2023 12:59

У ГУР розповіли деталі спецоперації в окупованому Криму
24 Серпня 2023 13:11

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16, – ЗМІ
24 Серпня 2023 12:25

У Дніпрі вже 10 постраждалих від ракетного удару. Опубліковані фото наслідків
24 Серпня 2023 12:03

Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності безкоштовно передала ГУР БПЛА Bayraktar ТВ2
24 Серпня 2023 11:53

H&M планує з листопада поступово відкривати магазини в Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
усі думки