Телефон Пригожина знайшли на місці аварії його літака, – ЗМІ

Телефон ватажка ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина знайшли на місці аварії його літака у російській Тверській області.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Політичне джерело видання у ПВК “Вагнера” повідомило, що поки що немає підтвердження того, що тіло Пригожина було серед уламків літака. При цьому там був знайдений його телефон – він знаходився біля одного з тіл.

Джерело додало, що в літаку, який повертався з Африки в Санкт-Петербург, мав бути Пригожин. Тому дуже ймовірно, що він дійсно загинув.

“Ми зараз спираємося на інформацію з офіційних джерел і спілкуємося з владою, яка всебічно вивчає ситуацію”, – додав він.