Ситуація на польському кордоні складна: в черзі перебувають 3700 вантажівок

Ситуація на кордоні з Польщею залишається непростою, наразі заблокованими є 4 пункти пропуску, у бік України в черзі перебувають приблизно 3700 вантажівок.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі “Українській правді”

Офіцер нагадав, що в четвер 23 листопада учасники блокади розпочали свої дії ще на одному пункті пропуску “Медика” – “Шегині”.

Інформацію про це ДПСУ отримала від польських колег, а до цього був лист, у якому йшлося про те, що блокування відбуватиметься з 23 по 26 листопада переважно в денний час з 10 до 21 години за київським часом.

Відповідно ввечері 23 листопада польські прикордонники поінформували Держприкордонслужбу України, що блокування знято, відповідно інтенсивність руху для вантажівок на цьому напрямку поновилася.

У п’ятницю 24 листопада після 10 години поляки відновили блокування цього напрямку.

Станом на ранок в бік України з польського боку кордону черга налічувала приблизно 1400 вантажівок, за даними суміжної строни.

Водночас Демченко зазначив: ДПСУ не виключає, що кількість вантажівок на всіх напрямках може бути і більшою.

Окремо офіцер уточнив, що на кордоні зі Словаччиною рух вантажівок наразі не заблокований.

“Після нетривалого блокування на кордоні зі Словаччиною інтенсивність руху залишається такою, як і раніше. Але через дії, які вчиняються на території Польщі, вантажопотік зріс. Черга становить близько 400 вантажівок (до 6 листопада черг на цьому напрямку не було)”.