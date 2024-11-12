Політика

Сирський зустрівся зі Стерненком та іншими волонтерами
12 Листопада 2024 09:34
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волонтер, сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із волонтерами / Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із волонтерами Сергієм Стерненком, Ігорем Лаченковим, засновницею благодійного фонду Dignitas Любов’ю Шипович та співзасновницею ГО “Принцип” Любов’ю Галан.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зустріч сталася через тиждень після того, як Стерненко заявив про можливу причетність головнокомандувача до оголошення його в розшук через нібито неявку за повісткою.

“Обговорили низку актуальних питань для всіх складових Сил оборони України — від технологічних інновацій у військах до нагальних завдань консолідації суспільства навколо армії. Учасники дійшли згоди, що такі зустрічі корисні, оскільки дають можливість для конструктивної дискусії”, — повідомили в Генштабі.

Сергій Стерненко у себе в соцмережах додав, що приєднався, щоб “особисто проговорити усі проблемі питання, які озвучую вже тривалий час”.

“Доніс найбільш наболілі питання, як створення ефективного механізму зміни місця служби (переведення), потреба оцінки ефективності командирів для максимально збереження людей та структурно-організаційні питання. Окремо — про подальший розвиток безпілотних систем, у тому числі для протиповітряної оборони”, – повідомив Стерненко.


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