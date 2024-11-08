Суспільство

Стерненко стверджує, що особисто Сирський стоїть за його розшуком у ТЦК
8 Листопада 2024 18:30
читать на русском →
волонтер, сирський
Сергій Стерненко / Кадр з відео

Волонтер Сергій Стерненко переконаний, що за його розшуком у ТЦК стоїть Олександр Сирський, і пояснює це “особистою образою” з боку Головнокомандувача через його заклики до армійської реформи.

За словами активіста, ситуація з розшуком стала відповіддю на його заяву про неадекватність системи управління військами, зроблену під час стріму 27 жовтня. 

“Історія з моїм розшуком – пряма вказівка Сирського, який образився за вимоги провести армійську реформу. Я знаю це точно, і коли саме та через кого він давав цю вказівку”, – написав Стерненко в Telegram.

Стерненко повідомив, що повістка була надіслана на адресу в Одесі, де він давно не проживає, незважаючи на те, що в “Резерв+” він вказав свою київську адресу. Активіст впевнений, що це було зроблено навмисно, щоб він не зміг отримати повістку.

7 листопада Стерненко повідомив, що дізнався про свій розшук через ворожі пропагандистські медіа. Однак у “Резерв+” він не знайшов жодного повідомлення про це. В Одеському територіальному центрі комплектування зазначили, що Стерненко “не надав важливих деталей і дискредитував діяльність ТЦК”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
8 Листопада 2024 17:16

На Кіровоградщині керівниця МСЕК вимагала хабар у паралізованого воїна ЗСУ
8 Листопада 2024 16:33

У 2025 році вчителям піднімуть зарплату
8 Листопада 2024 15:52

Росіяни вдарили дроном по будинку в Києві, де живе посолка Естонії
8 Листопада 2024 15:18

Генерал Марченко звільнився зі служби
8 Листопада 2024 14:47

В Україну повернули тіла понад пів тисячі загиблих воїнів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
усі думки