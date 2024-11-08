Стерненко стверджує, що особисто Сирський стоїть за його розшуком у ТЦК

Волонтер Сергій Стерненко переконаний, що за його розшуком у ТЦК стоїть Олександр Сирський, і пояснює це “особистою образою” з боку Головнокомандувача через його заклики до армійської реформи.

За словами активіста, ситуація з розшуком стала відповіддю на його заяву про неадекватність системи управління військами, зроблену під час стріму 27 жовтня.

“Історія з моїм розшуком – пряма вказівка Сирського, який образився за вимоги провести армійську реформу. Я знаю це точно, і коли саме та через кого він давав цю вказівку”, – написав Стерненко в Telegram.

Стерненко повідомив, що повістка була надіслана на адресу в Одесі, де він давно не проживає, незважаючи на те, що в “Резерв+” він вказав свою київську адресу. Активіст впевнений, що це було зроблено навмисно, щоб він не зміг отримати повістку.

7 листопада Стерненко повідомив, що дізнався про свій розшук через ворожі пропагандистські медіа. Однак у “Резерв+” він не знайшов жодного повідомлення про це. В Одеському територіальному центрі комплектування зазначили, що Стерненко “не надав важливих деталей і дискредитував діяльність ТЦК”.