Кримінал

Сирський направив перевірку до 211 бригади, після інформації про знущання над військовими
16 Грудня 2024 15:20
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армія, сирський
Ілюстративне фото / 211 понтонно-мостова бригада Сил підтримки ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав направити до 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки комісію для перевірки після оприлюднених журналістами свідчень про порушення в підрозділі.  

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, у вересні цього року за деякими з викладених фактів вже проводилася службова перевірка. Тоді зібрані матеріали стали підставою для порушення кримінальної справи.  

211-а понтонно-мостова бригада була створена у квітні 2022 року під командуванням полковника Олега Побережнюка. У підрозділі почали з’являтися його близькі знайомі, зокрема кум Валерій Пастух, який отримав посаду заступника командира, та син Пастуха Владислав, що став командиром взводу. Останній, за даними журналістів, вимагав гроші у солдатів та застосовував до них фізичне насильство.  

Окрім того, Побережнюка звинувачують у тому, що він відправив чотирьох військових на Хмельниччину для будівництва свого приватного будинку. Незважаючи на ці обвинувачення, поки що ніхто з командирів не поніс відповідальності за свої дії.  


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