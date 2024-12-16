Сирський направив перевірку до 211 бригади, після інформації про знущання над військовими

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав направити до 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки комісію для перевірки після оприлюднених журналістами свідчень про порушення в підрозділі.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, у вересні цього року за деякими з викладених фактів вже проводилася службова перевірка. Тоді зібрані матеріали стали підставою для порушення кримінальної справи.

211-а понтонно-мостова бригада була створена у квітні 2022 року під командуванням полковника Олега Побережнюка. У підрозділі почали з’являтися його близькі знайомі, зокрема кум Валерій Пастух, який отримав посаду заступника командира, та син Пастуха Владислав, що став командиром взводу. Останній, за даними журналістів, вимагав гроші у солдатів та застосовував до них фізичне насильство.

Окрім того, Побережнюка звинувачують у тому, що він відправив чотирьох військових на Хмельниччину для будівництва свого приватного будинку. Незважаючи на ці обвинувачення, поки що ніхто з командирів не поніс відповідальності за свої дії.