Журналісти розповіли про кумівство і знущання над солдатами 211 понтонно-мостової бригади

У 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ виявлено численні факти жорстокого поводження з військовослужбовцями. За даними розслідування, опублікованого “Українською правдою”, солдатів били, вимагали від них гроші, а також погрожували відправити на передову.

Матеріал базується на свідченнях колишнього офіцера психологічної підтримки Тимофія Остафійчука. Він стверджує, що військовим пропонували уникнути складання протоколів за перебування у стані алкогольного сп’яніння за хабарі від 5 до 20 тисяч гривень. Тих, хто відмовлявся платити, били.

За словами Остафійчука, знущаннями займався син начштабу бригади Владислав Пастух. Один із бійців заявив, що його прив’язували до дерев’яного хреста як покарання за пияцтво. Інших солдатів могли замикати в клітці та вимагати гроші.

Журналісти також з’ясували, що після розголосу Пастуха-молодшого перевели до іншої частини, а його батько компенсував кошти постраждалим. Проте, за даними “Української правди”, кримінальне провадження так і не було відкрито. Натомість прокуратура розслідувала справу про нескладання адмінпротоколів щодо військовослужбовців.