Кримінал

Журналісти розповіли про кумівство і знущання над солдатами 211 понтонно-мостової бригади
16 Грудня 2024 14:50
читать на русском →
армія, корупція
Владислав Пастух фотографується на тлі прив'язаного до хреста військовослужбовця / "Українська правда"

У 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ виявлено численні факти жорстокого поводження з військовослужбовцями. За даними розслідування, опублікованого “Українською правдою”, солдатів били, вимагали від них гроші, а також погрожували відправити на передову.

Матеріал базується на свідченнях колишнього офіцера психологічної підтримки Тимофія Остафійчука. Він стверджує, що військовим пропонували уникнути складання протоколів за перебування у стані алкогольного сп’яніння за хабарі від 5 до 20 тисяч гривень. Тих, хто відмовлявся платити, били.

За словами Остафійчука, знущаннями займався син начштабу бригади Владислав Пастух. Один із бійців заявив, що його прив’язували до дерев’яного хреста як покарання за пияцтво. Інших солдатів могли замикати в клітці та вимагати гроші.

Журналісти також з’ясували, що після розголосу Пастуха-молодшого перевели до іншої частини, а його батько компенсував кошти постраждалим. Проте, за даними “Української правди”, кримінальне провадження так і не було відкрито. Натомість прокуратура розслідувала справу про нескладання адмінпротоколів щодо військовослужбовців.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Грудня 2024 17:46

Бундестаг висловив вотум недовіри канцлеру Олафу Шольцу
16 Грудня 2024 18:03

Україна має власну лазерну зброю, – командувач Сил безпілотних систем
16 Грудня 2024 16:51

Суд відправив під варту підозрюваного у скоєнні теракту в Дніпрі
16 Грудня 2024 15:34

Опендатабот спростовує дані Financial Times про 60 тисяч дезертирів в Україні 
16 Грудня 2024 15:20

Сирський направив перевірку до 211 бригади, після інформації про знущання над військовими
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки