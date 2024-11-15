Сирський допоміг СБУ викрити підполковника-“крота” Сил спеціальних операцій ЗСУ

Правоохоронці затримали агента російської розвідки, яким виявився підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Як повідомляє СБУ, зрадника завербували ще до початку повномасштабної війни.

“СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського затримала “крота” російського ГРУ, який передавав рашистам плани спецоперацій Сил оборони в тилу ворога”, – йдеться у повідомленні.

Навесні 2024 року його дистанційно “активував” кадровий співробітник російського ГРУ і визначив завдання: передавати плани бойових операцій Сил оборони Украины.

Зокрема, росіяни цікавили диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.

Агент, використовуючи своє службове становище, отримував інформацію про маршрути переміщення підрозділів Сил оборони, їхнє озброєння та визначені цілі.

Російські окупанти планували використати ці дані для знищення українських спецпризначенців як на лінії фронту, так і на тимчасово захоплених територіях півдня України.

Крім того, агент передавав російському куратору відомості про інші підрозділи українських військових. За інформацією слідства, він був завербований воєнною розвідкою РФ через знайомих у Росії, з якими підтримував постійний зв’язок.

Під час обшуків у затриманого були виявлені засоби конспірації, комп’ютерна техніка, мобільний телефон і накопичувачі даних.

Зловмисник наразі перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.