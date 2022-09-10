Синєгубов: Ворог мстить за успішні дії ЗСУ по звільненню Харківщини

Близько 1 ночі був обстріляний Харківський район. У Новій Водолазі зруйнований приватний будинок, сталася пожежа. На жаль, загинула 62-річна жінка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, додавши, що Харків цієї ночі не обстрілювали.

Він нагадав, що протягом минулої доби ворог завдавав масованих ударів по м. Харків та по населених пунктах Ізюмського, Чугуївського та Богодухівського районів. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталися численні пожежі.

“Ворог мстить за успішні дії ЗСУ по звільненню Харківщини. Тому вчора вдень масовано обстрілював мирних людей у Харкові та звільненій Балаклії. У Харкові поранень зазнали 14 цивільних, 3 з яких – діти. В Ізюмському районі госпіталізували 5 людей. Крім того, 1 чоловік поранений в Харківському районі”, – написав Синєгубов у Telegram.