Синєгубов: Минулої доби 17 населених пунктів області зазнали обстрілів

Минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, під ударами ворога були Куп’янськ, Липці, Стрілеча, Огірцеве, Табаївка та інші міста і села Харківщини.

Як повідомив Синєгубов, внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та приватне домоволодіння. Також зруйновані господарчі споруди.

З мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював смт Дворічна Куп’янського району. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

“На щастя, постраждалих від обстрілів за добу не було”, – зазначив чиновник.