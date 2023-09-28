Суспільство

Сили оборони за ніч збили 34 з 44-х “Шахедів” і 6 дронів-розвідників

28 Вересня 2023 08:26
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дрони, атаки ворога

У ніч на 28 вересня над Україною було знищено 34 з 44-х “Шахедів”, також минулої доби збили 6 розвідувальних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.

“У ніч на 28 вересня 2023 року російські окупанти атакували 44 ударними БпЛА “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – ТОТ Крим).

Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною сил оборони, знищено 34 “Шахеди”.

До відбиття атаки залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Крім того, протягом минулої доби, 27 вересня, знищено 6 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).

За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил здійснила понад 30 літаковильотів на винищувальне прикриття та вогневе ураження противника.


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