Силами оборони збито/подавлено 40 ворожих БпЛА

“За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ракети та 20 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових районах Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини”, – йдеться у повідомленні військових.

У ніч на 17 серпня (із 19.30 16 серпня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М та 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.