        Силами оборони збито/подавлено 40 ворожих БпЛА

        Віктор Алєксєєв
        17 Серпня 2025 10:02
        Фрагменти китайського реактивного двигуна від БпЛА Герань-3 / Фото з X @Iren89501619
        У ніч на 17 серпня (із 19.30 16 серпня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М та 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
        Зафіксовано влучання ракети та 20 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових районах Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини”, – йдеться у повідомленні військових.

