Спорт

Світоліна виграла свій перший матч на Вімблдоні-2024
3 Липня 2024 20:06
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теніс
Українська тенісистка Еліна Світоліна під час матчу проти польки Магди Лінетт на Чемпіонаті Вімблдон-2024 / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Еліна Світоліна виграла свій перший матч на Вімблдоні-2024. У стартовому раунді українська тенесистка здолала польку Магду Лінетт.

Матч Еліни Світоліної проти Магди Лінетт тривав 2 години 40 хвилин. У першому сеті українка здобула перемогу 7:5, але втратила перевагу у другому, який закінчився з рахунком 6:7 (9) на користь польки.

У вирішальному, третьому сеті, Світоліна на класі дотисла суперницю та здобула виграш 6:3. Загалом українка зробила 6 ейсів, допустила одну подвійну помилку та використала 4 з 10 брейкпойнтів.

У другому колі Вімблдону 21-ша ракетка світу Еліна Світоліна зустрінеться з німкенею Юле Німаєр (90 у рейтингу WTA).


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