Світоліна обіграла росіянку Шнайдер і вийшла до 1/8 фіналу Australian Open

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу Australian Open, здобувши перемогу у третьому колі турніру. Матч у Мельбурні тривав 1 годину 35 хвилин.

За інформацією видання Чемпіон, у третьому колі Australian Open Світоліна обіграла представницю Росії Діану Шнайдер з рахунком 7:6(4), 6:3. Поєдинок відбувся 23 січня на хардовому покритті в Мельбурні.

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань українська тенісистка зіграє з переможницею матчу між Єленою Габріелою Русе та Міррою Андрєєвою.

31-річна одеситка вшосте у кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Australian Open та загалом 21 раз доходила до цієї стадії на турнірах Grand Slam. Минулого сезону Світоліна дісталася у Мельбурні до чвертьфіналу.

Еліна Світоліна є єдиною представницею України, яка подолала перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, перемігши іспанку Крістіну Букшу. У другому раунді турніру українка обіграла польку Лінду Клімовічову.