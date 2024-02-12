Кримінал

Суддя Вовк не може працювати у Верховному суді – рішення ВККС

12 Лютого 2024 17:13
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Голова ліквідованого Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк / Фото з Facebook Вовка

У понеділок, 12 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка таким, що не підтвердив спроможності здійснювати правосуддя в КАС.

Про це повідомляє пресслужба Комісії.

На засіданні ВККС України було розглянуто питання щодо підтвердження чи непідтвердження спроможності кандидата на посаду судді КАС.

«Комісія вирішила визнати Вовка Павла В’ячеславовича таким, що не підтвердив спроможності здійснювати правосуддя в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду у зв’язку з неявкою на засідання без поважних причин», — ідеться в повідомленні.


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