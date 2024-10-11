Кримінал

Суд відправив Сергія Гнезділова під варту
11 Жовтня 2024 21:04
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армія, суд
Сергій Гнезділов у залі Печерського райсуду Києва / Фото: hromadske

Печерський райсуд Києва відправив військовослужбовця 56 бригади Сергія Гнезділова під варту (два місяці без права на заставу), його підозрюють у дезертирстві.

Про це повідомляє hromadske.

Сторона обвинувачення вважає, що тримання під вартою, зокрема, унеможливить ризик переховування. Вони посилалися на те, що Гнезділов після СЗЧ постійно змінював своє перебування та контактні дані.

Сам військовослужбовець стверджував, що готовий повернутися до служби, але лише після подання відповідного законопроєкту про чіткі терміни служби. В інакшому разі готовий до голодування.

21 вересня Гнезділов написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

24 вересня у 56-й ОМПБр, де служить Гнезділов, призначили службове розслідування та заявили, що військовий “вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення”.

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що відкрили кримінальне провадження про дезертирство, яке розслідуватиме Державне бюро розслідувань.


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