Суд США призначив на 27 квітня слухання у справі про витік секретних даних

Окружний суд штату Массачусетса призначив на 27 квітня попередні слухання у справі 21-річного американського військовослужбовця Джека Тейшейри, якого звинувачують у зберіганні та розповсюдженні секретних документів Пентагону.

Спочатку слухання запланували на 19 квітня, проте федеральний суддя США Девід Хеннесі відклав їх.

Співробітники ФБР минулого тижня затримали Тейшейру – військовослужбовця з підрозділу ВПС Національної гвардії США – за підозрою в оприлюдненні секретних документів. Пізніше його звинуватили у нелегальному зберіганні та передачі інформації Пентагону про національну оборону та у несанкціонованому вилученні та зберіганні секретних документів. Максимальним покаранням за першим пунктом звинувачення є десять років ув’язнення, за другим – п’ять. Мін’юст США запросив, щоб Тейшейра до початку судового розгляду залишався під вартою.

За інформацією джерел Associated Press, Тейшейра спеціалізувався на роботі з розвідданими, він був адміністратором чату, де з’явилися секретні документи.

На початку квітня добірка американських секретних документів потрапила у відкритий доступ до соціальних мереж. Американські ЗМІ зазначали, що у них містяться конфіденційні відомості про “політику США від України до Близького Сходу та Китаю”. Документи, зокрема, включають “конфіденційні слайди брифінгів про Китай, Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід та боротьбу з тероризмом”, а також оцінки розвідки щодо КНДР, Ірану та ОАЕ. Крім того, в оприлюднених документах є матеріали про відносини з Росією.