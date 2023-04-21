Кримінал

Суд США призначив на 27 квітня слухання у справі про витік секретних даних

21 Квітня 2023 20:39
5
читать на русском →
сша

Окружний суд штату Массачусетса призначив на 27 квітня попередні слухання у справі 21-річного американського військовослужбовця Джека Тейшейри, якого звинувачують у зберіганні та розповсюдженні секретних документів Пентагону.

Спочатку слухання запланували на 19 квітня, проте федеральний суддя США Девід Хеннесі відклав їх.

Співробітники ФБР минулого тижня затримали Тейшейру – військовослужбовця з підрозділу ВПС Національної гвардії США – за підозрою в оприлюдненні секретних документів. Пізніше його звинуватили у нелегальному зберіганні та передачі інформації Пентагону про національну оборону та у несанкціонованому вилученні та зберіганні секретних документів. Максимальним покаранням за першим пунктом звинувачення є десять років ув’язнення, за другим – п’ять. Мін’юст США запросив, щоб Тейшейра до початку судового розгляду залишався під вартою.

За інформацією джерел Associated Press, Тейшейра спеціалізувався на роботі з розвідданими, він був адміністратором чату, де з’явилися секретні документи.

На початку квітня добірка американських секретних документів потрапила у відкритий доступ до соціальних мереж. Американські ЗМІ зазначали, що у них містяться конфіденційні відомості про “політику США від України до Близького Сходу та Китаю”. Документи, зокрема, включають “конфіденційні слайди брифінгів про Китай, Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід та боротьбу з тероризмом”, а також оцінки розвідки щодо КНДР, Ірану та ОАЕ. Крім того, в оприлюднених документах є матеріали про відносини з Росією.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Квітня 2023 20:02
12

Для отримання українського громадянства здобувач має скласти іспит з мови, Конституції та історії України
21 Квітня 2023 20:11
16

Кабмін заборонив стягувати борги за комуналку з переселенців
21 Квітня 2023 18:21
102

Серед окупантів поширюються чутки про швидке закінчення бойових дій – Генштаб
21 Квітня 2023 17:45
44

YouTube видалив відео про ПВК “Вагнер”
21 Квітня 2023 17:21
20

Суд залишив митрополита УПЦ (МП) Павла під домашнім арештом і забрав паспорт
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
усі думки