Суд оголосив вирок п’ятьом “беркутівцям” за масовий розстріл на Майдані

Святошинський райсуд Києва 18 жовтня визнав винними п’ятьох «беркутівців» у розстрілі протестувальників під час Революції Гідності 20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє hromadske.

Так, судді визнали винним колишнього заступника командира київського спецпідрозділу «Беркут» Олега Янішевського. А також ще 4 «беркутівців» — Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Сергія Тамтуру, Олександра Маринченка. Усіх п’ятьох обвинувачених у 2019 році обміняли на українських полонених.

У лютому 2020-го Маринченко і Тамтура повернулися до Києва, а решта беркутівців продовжують переховуватися. У жовтні 2020 року Янішевського, Зінченка та Аброськіна суд оголосив у міжнародний розшук. Цих трьох ув’язнили заочно.

Судовий розгляд тривав майже 6 років: з травня 2016 року до листопада 2022 року. З того часу, майже рік, суд присяжних перебував у нарадчій кімнаті.

За шість років провели 320 судових засідань, дослідили 48 епізодів вбивств та 80 епізодів замахів на вбивства. Суд допитав 245 людей, зокрема потерпілих, свідків серед правоохоронців та протестувальників, експертів, обвинувачених тощо.