Стало відомо хто увійшов до фіналу нацвідбору на “Євробачення-2025”

Суспільне Мовлення оголосило фіналістів Національного відбору на “Євробачення-2025”.

До шортлиста потрапили дев’ять виконавців, які боротимуться за право представляти Україну на головному пісенному конкурсі Європи. Останнього десятого учасника оберуть голосуванням у “Дії”.

До шортлиста увійшли:

Ziferblat — “Bird of pray”

Future Culture — “Waste My Time”

KHAYAT — “HONOR”

KRYLATA — “STAY TRUE”

MOLODI — “my sea”

Абіє — “Дім”

ДК Енергетик — “Сіль”

Маша Кондратенко — “No time to cry”

Влад Шериф — “Wind of change”

Це вже буде 69-й пісенний конкурс «Євробачення». Він відбудеться у швейцарському місті Базель.

Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 13 та 15 травня. Гранд-фінал проведуть на арені St. Jakobshalle 17 травня.