Стало відомо хто увійшов до фіналу нацвідбору на “Євробачення-2025”

Суспільне Мовлення оголосило фіналістів Національного відбору на “Євробачення-2025”.
До шортлиста потрапили дев’ять виконавців, які боротимуться за право представляти Україну на головному пісенному конкурсі Європи. Останнього десятого учасника оберуть голосуванням у “Дії”.
До шортлиста увійшли:
- Ziferblat — “Bird of pray”
- Future Culture — “Waste My Time”
- KHAYAT — “HONOR”
- KRYLATA — “STAY TRUE”
- MOLODI — “my sea”
- Абіє — “Дім”
- ДК Енергетик — “Сіль”
- Маша Кондратенко — “No time to cry”
- Влад Шериф — “Wind of change”
Це вже буде 69-й пісенний конкурс «Євробачення». Він відбудеться у швейцарському місті Базель.
Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 13 та 15 травня. Гранд-фінал проведуть на арені St. Jakobshalle 17 травня.