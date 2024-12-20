Суспільство

Стало відомо хто увійшов до фіналу нацвідбору на “Євробачення-2025”
20 Грудня 2024 16:04
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євробачення

Суспільне Мовлення оголосило фіналістів Національного відбору на “Євробачення-2025”.

До шортлиста потрапили дев’ять виконавців, які боротимуться за право представляти Україну на головному пісенному конкурсі Європи. Останнього десятого учасника оберуть голосуванням у “Дії”.

До шортлиста увійшли:

  • Ziferblat — “Bird of pray”
  • Future Culture — “Waste My Time”
  • KHAYAT — “HONOR”
  • KRYLATA — “STAY TRUE”
  • MOLODI — “my sea”
  • Абіє — “Дім”
  • ДК Енергетик — “Сіль”
  • Маша Кондратенко — “No time to cry”
  • Влад Шериф — “Wind of change”

Це вже буде 69-й пісенний конкурс «Євробачення». Він відбудеться у швейцарському місті Базель.

Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 13 та 15 травня. Гранд-фінал проведуть на арені St. Jakobshalle 17 травня.


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