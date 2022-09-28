Суспільство

США закликали своїх громадян негайно залишити Росію

28 Вересня 2022 13:53
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сша, мобілізація

Посольство США в РФ закликало американських громадян не їздити до Росії, а тих, хто проживає або подорожує до РФ, негайно залишити країну, доки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок.

Там нагадали, що 21 вересня російський уряд почав мобілізацію своїх громадян на війну проти України.

“Росія може відмовити у визнанні громадянства США особам з подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, перешкодити їх виїзду з Росії та призвати осіб з подвійним громадянством на військову службу”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією посольства, варіанти комерційних рейсів наразі вкрай обмежені та часто недоступні за короткий термін.

Там також нагадали громадянам США, що право на мирні збори та свободу слова в Росії не гарантується. “Уникайте будь-яких політичних чи соціальних протестів і не фотографуйте співробітників служби безпеки на цих заходах. Російська влада заарештувала громадян США, які брали участь у демонстраціях”, – йдеться у повідомленні.


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